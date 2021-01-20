Nikâhsız birlikteliklerin ‘dini nikâh’ veya ‘imam nikâhı’ olarak sunulması tepki çekiyor
Medyada kadına yönelik şiddet konusu işlenirken nikâhsız birliktelikler “dini nikâh” veya “imam nikâhı” olarak sunuluyor.
Konu kadın olunca medyanın ikiyüzlü davrandığını savunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “AKP iktidara geldikten sonra aile kavramının nikâhlı olması gerektiğine karar verdi. Dini nikâhlı eş diye bir şey yok. İktidar, dini nikâhı medya aracılığıyla algı operasyonu yapıyor. Niye iktidar evlenme programlarını kaldırırken, gündüz kuşaklarına dokunmadı? Müftüye nikâh kıyma yetkisi verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Kilise nikâhları var’ demişti. Bizler de büyükelçiliklere sorduk. Dünyanın hangi yerinde kilisi de kıyılan nikâh resmi olarak kabul ediliyor, diye. Onlar da bizlere öyle bir şeyin olmadığını söyledi. Kilisede kayıt altına alınan resmi nikâh da yok. İlk defa Türkiye’de bu iş, kayıt altına alınmadan yapılıyor. Dini nikâh gibi ifadeler kullanılarak kadınlar yavaş yavaş şeri hükümlülüklere geçiriliyor. Dini nikâhlı eş yazılması anayasaya aykırı” dedi.
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ise “İki insan bu şekilde akit yapmış olsa da ‘imam nikâhı/ dini evlilik’ diye bir nikâh ve evlilik biçimi Medeni Kanun’da yok. Yasal akite dayanmayan kadınerkek birliktelikleri için ‘dini nikâhlı evlilik’ ya da ‘imam nikâhlı eş’ denilmesi, bu birlikteliklerin normalmiş gibi görünmesine yol açıyor. Oysa -bir aşk hikâyesine dayanmayan, çoğu zaman gönüllü bile olmayan- bu tür birliktelikler, kadınları güçsüz durumda bırakıyor, evlilikte edinecekleri tüm haklardan mahrum bırakıyor, ayrılmaları halinde de yasal hükümlerden yararlanmalarını engelliyor” diye konuştu.
RTÜK İLKESİ HATIRLATMASI
RTÜK yasasındaki “aile bütünlüğünün ve sürekliliğinin korunması” ilkesinin yaşama geçirilmesi için de bu programların sunucularının yasal evlilikleri savunması ve bu konuda teşvik edici olmaları gerekir. ‘Dini nikâhlı evlilik’ ya da ‘imam nikâhlı eş’ demekten vazgeçip, artık ‘nikâhsız birliktelik’ ya da ‘nikâhsız eş’ tanımlarını kullanmaları olmalıdır” dedi.
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