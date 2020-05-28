Nissan İspanya fabrikasını kapatıyor, 2 bin 800 çalışan işsiz kalacak

28 Mayıs 2020 Perşembe, 11:32

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Japon otomotiv üreticisi Nissan, İspanya'nın Barselona kentindeki fabrikasını temelli olarak kapatıyor.

İspanya Hükümeti'nden yapılan açıklamada, fabrikanın kapanması ile 2 bin 800 çalışanın işsiz kalacağı kaydedildi.

İspanya Sanayi Bakan Raul Blanco, kapanacağı belirtilen fabrikaya yeni yatırım yapmanın, kapatmadan çok daha az maliyetli olacağını açıklamıştı.

Blanco, kapatma maliyetinin 1 milyar euroyu bulacağını, üretimin verimli bir şekilde devamı için ise 300 milyon euronun yeterli olacağını savunmuştu.

Nissan'ın Barselona tesisinde hafif ticari araç üretimi gerçekleşiyor. Tesisin kapanması ile birlikte, buradaki üretimin Fransa'ya kaydırılacağı belirtiliyor.

İTTİFAK'IN YENİ STRATEJİSİ ETKİLİ OLDU

Öte yandan, Nissan'ın fabrika kapatma kararının arkasında yeni gelecek stratejisinin olduğu aktarılıyor.

Öyle ki, Nissan ittifak ortakları Renault ve Mitsubishi ile birlikte hazırlanan krizden kurtulmaya yönelik yeni yönetim anlayışını dün duyurmuştu.

Buna göre, üçlü ittifaka Japonya, Çin ve ABD pazarlarında Nissan, Avrupa'da ise Renault liderlik edecek. Bu sayede üç markanın üretim ve yeni model geliştirme maliyetlerinin yüzde 40 kadar aşağı çekilmesi bekleniyor.

Dün açıklanan plan, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın kurucusu ve CEO'su Carlos Ghosn'un Renault ile Nissan'ı birleştirme stratejisinin de rafa kaldırıldığını gösteriyor.