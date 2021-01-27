Nissan'dan elektrikli araç açıklaması

Nissan yaptığı açıklamayla 2030'un başına kadar tüm yeni araç önerileri elektrikli olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 10:06
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Nissan Motor Co 2050'ye kadar karbon nötr olmak için tüm yeni araç önerilerini 2030'un başına kadar elektrikli yapacak. Japon otomobil üreticisi plana Japonya, Çin, ABD ve Avrupa pazarlarının dahil olduğunu açıkladı.

Kaynak: Reuters


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