Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışı ile ilgili dava tahliye kararı

03 Temmuz 2020 Cuma, 11:33

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçışıyla ilgili 5’i tutuklu 7 kişi hakkında açılan dava görülmeye başlandı.

TUTUKLU SANIK PİLOT SAVUNMA YAPTI

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada ilk olarak tutuklu sanık pilot Noyan Pasin savunma yaptı.

Sanık pilot Noyan Pasin: Soruşturma aşamasında verdiğim ifadeler doğrudur. Olay tarihlerinde pilot olarak çalışıyordum. 23.12.2019 tarihinde bana dispatch tarafından (operatör müdürlüğünden) uçuş olacağı bana mail yoluyla bildirildi. Okan Kösemen operasyon müdürüydü aynı zamanda. Ya Okan bey haber verir uçuşu ya da birimi. Ben Bahri Kutlu Sömek ve hostes Serpil 26 Aralık tarihinde Madagaskar’a gittik. Oranın Cumhurbaşkanı’nı ve ailesini aldık. Onları Dubai’ye bıraktık. 28 Aralık’ta ise bizim kullandığımız uçak ile ABD’li iki yolcuyu uçağa aldık. Yolcu manifestosundan da uçağa alınacak kişi sayısı iki olarak yer alıyordu. Bizim ve uçaktaki personellerin manifestodaki kişiler olup olmadığını kontrol etme yetkimiz yoktur. Yolcu bagajları da yol hizmetleri tarafından kontrol edilir. Bizim kontrol etme yetkimiz yoktur. Yolcularımız aldıktan sonra 09.00 civarı Osaca’ya indik. Japon yetkililer geldi. Alıp götürdüler uçaktaki yolcuları, eşyaları aldılar. Pasaport kontrolümüz yapıldı. Otelde dinlendik. Sonra yine japonya yer hizmetlerinin servis aracı bizi havalimanına götürdü. Japon yetkililer bizi karşıladılar. Bizi uçağa götürdüler. 22.30’da yolcularımız gelmeye başladı. Bagajları yine yer hizmetleri ayarladı. İki kutu geldi. Küçük olan bagaja sığmadı. Kabin bölümüne koyuldu. Büyük kutu bagaja konuldu. Bu işlemler tamamen Japon görevliler tarafından yapıldı. Sıradan bir uçuştu . Bir cam arızamız vardı. Uçuş boyunca biz onunla uğraşıyorduk. Tuvalete sık çıktığımız sırada bir yolcu ile karşılaştım. Bizim tuvaletimizi kullanıyordu. Bu yolcu önce uçuş için teşekkür etti bana. Daha sonra bu yolcu, “müzik kutularımızı Dubai’ye götürür müsünüz?” dedi. Bende götüremeyeceğimizi söyledim. “O zaman müzik kurumuz size hediyemiz olsun. Diğer kutumuzunda içinde eşya var. Onu çıkarayım. Kutuyu isterseniz atın, isterseniz size kalsın” dedi. Bu tarz olaylarla çok karşılaştığımız için şüphelenmedim hiç. 5.30 gibi İstanbul’a indik. Uçağı pak ettik. Hostes Serpil hanım kapının yanındaydı. Okan Kösemen geldi. ‘Yolcular ile ben ilgileneceğim’ dedi. Okan Kösemen İstanbul uçuşların tamamında yolcuları karşılamak için gelir. Bende tamam dedim. İşlerimle ilgilendim. Daha sonra teknisyenlere bu kutulardan bizi müzik kutusu kullanırsınız. Diğer kutuda boş güzel bir kutu. Onu da alet kutusu yaparsınız dedim. Şüpheleneceğimiz bir olay olmadı. Sadece uçaktan Okan Kösemen ile birinin indiğini gördüm ancak dikkat etmedim' dedi.

Duruşma devam ediyor...