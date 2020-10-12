Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

2020 Nobel Ekonomi Ödülü, açık artırma teorisine sağladıkları katkılar nedeniyle ABD’li ekonomistler Paul Milgrom ve Robert Wilson’a verildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2020 Pazartesi, 12:56
Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
Abone Ol google-news

2020 Nobel Ekonomi Ödülü, müzayede teorisi üzerine çalışmaları nedeniyle Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson arasında paylaştırıldı.

ABD’li ekonomistlerin ihale teorisindeki iyileştirmeler ve yeni ihale formatlarının buluşları nedeniyle 2020 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldüğü belirtildi.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Milgrom ve Wilson’ın çalışmalarının topluma büyük fayda sağladığı ifade edildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler