Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
2020 Nobel Ekonomi Ödülü, açık artırma teorisine sağladıkları katkılar nedeniyle ABD’li ekonomistler Paul Milgrom ve Robert Wilson’a verildi.
2020 Nobel Ekonomi Ödülü, müzayede teorisi üzerine çalışmaları nedeniyle Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson arasında paylaştırıldı.
ABD’li ekonomistlerin ihale teorisindeki iyileştirmeler ve yeni ihale formatlarının buluşları nedeniyle 2020 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldüğü belirtildi.
Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Milgrom ve Wilson’ın çalışmalarının topluma büyük fayda sağladığı ifade edildi.
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