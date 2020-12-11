Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’dan aşı açıklaması

11 Aralık 2020 Cuma, 10:26

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısıyla ilgili görüşlerini aktardı.

‘TÜRK HEKİMLERİNİN TAVSİYELERİNE UYARDIM’

Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığını belirten Sancar, “O nedenle bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değildir. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım” ifadesini kullandı.

‘SOSYAL MEDYA KULLANMIYORUM’

Sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin ‘Aziz Sancar’ adını kullanarak aşı karşıtı tweetler attığını aktaran Sancar, ‘Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır’ görüşünü dile getirdi.

‘TÜRKİYE’DE OLSAYDIM AŞI YAPTIRIRDIM’

Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

“Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım.”