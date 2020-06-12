"Normalleşme" sürecinde 10 günde 10 kadın öldürüldü
Nasiba Mamatklova, Ayşegül Aktürk, Carmen Florentina Aydoğan, Miray Yılmaz, Nargül Yıldız, Güler A., Eda Nur Şahin, Hatice Çelik, Aslıhan Alkılınç, Hülya K., haziran ayının ilk günlerinde öldürüldü.
Haziran ayının sadece 10 gününde 10 kadın öldürüldü. 17 yaşındaki İrem’in Kasım 2019’da intihar etmediği, öldürüldüğü bu ay ortaya çıktı. Bir günde, sadece tek bir günde 3 kadın cinayeti yaşandı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Pandemi döneminde kadınlar en çok evlerinde öldürülüyordu. ‘Normalleşme’ açıklamalarının yapılmasıyla birlikte, kadın cinayetleri arttı. Kadınlar için hayat ‘normalleşmedi’. Kadınlar sokak ortasında, iş yerlerinde, çocuklarının gözleri önünde öldürülüyorlar. Evli oldukları, birlikte oldukları, reddettikleri, tanımadıkları erkekler tarafından en çokta ateşli silahlar öldürülüyorlar. Geçtiğimiz ay 21 kadından 11’i ateşli silahla öldürüldü. Bireysel silahlanma bir an önce yasaklanmalıdır" denildi.
'ÜMİT UYGUN TUTUKLANMALI'
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü de hatırlatılarak "Kadınlar sadece öldürülmüyor, şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor. Haziran'da intihar etti denilen Aleyna Çakır, birlikte olduğu erkek tarafından daha önce defalarca şiddet görmüş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Şüpheliler şikayete rağmen 2 defa serbest bırakılmış. Aleyna'nın şüpheli ölümü aydınlatılana kadar Ümit Uygun tutuklanmalıdr. Biz hiçbir şüpheli kadın ölümünün de karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında ise, "Kadınlar karantina sürecinde haklarını kullanmayı ertelediler. 'Normalleşme’ süreci ile birlikte, kadınlar daha fazla haklarını aramaya başlayacaklar, şikayetçi olacaklar. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu süreçte kadınların karşı karşıya kalacağı şiddet tehdidi engellenmelidir" denildi.
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