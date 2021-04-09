Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

09 Nisan 2021 Cuma, 13:17

Norveç Başbakanı Erna Solberg, doğum günü kutlaması için bir aile yemeği organize etti. Başbakana koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin 352 dolar (20 bin kron,yaklaşık 19 bin Türk Lirası) para cezası verildi.

Başbakan, hükümetin 10 kişiden fazla toplantıya getirdiği yasağa rağmen Geilo’daki bir restoranda 13 kişiyle yemek yiyerek doğum gününü kutlamıştı.

Emniyet Müdürü Ole Saeverud, bu tür durumların birçoğunda normalde para cezası vermediklerini, ancak Başbakanın hükümetin kısıtlamalar getirme çalışmalarının ön saflarında yer aldığı gerekçesiyle bu cezanın kesildiğini belirtti. Saeverud verilen cezayı, "Kanun herkes için aynı olsa da herkes kanun önünde eşit değildir” şeklinde savundu.