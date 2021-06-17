Norveç devlet kanalının "seks rehberi" ülke kamuoyunu ikiye böldü

17 Haziran 2021 Perşembe, 00:00

Geçen hafta yayımlanan seks rehberinde farklı yaşlardan, farklı vücut tiplerine sahip kadın ve erkek modeller var. Fotoğraflarda sadece heteroseksüeller değil, eşcinsel çiftler de bulunuyor.

NRK hamileler, yaşlılar ve aktif cinsel hayatı olan kişilere öneriler içeren rehberi "herkes için" diye lanse etti.

"100 ŞİKAYET GELDİ"

Ancak kanalın belgesel ve toplum bölümünün şefi Reider Kristiansen, bir gazeteye verdiği demeçte ilk 5 günde rehberle ilgili yaklaşık 100 şikayet geldiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kristiansen, şikayetlerin genellikle üç esasa dayandığını söyledi. Bunlardan ilki, bu tür bir haberciliğin NRK'nun toplumsal görevinin bir parçası olmadığının düşünülmesi.

Bazı Norveçliler seks rehberinin kanalın internet sitesinin ilk sayfasında olmasına tepki gösterdi.

Şef, bazı kişilerinse fotoğrafların rahatsız edici olduğunu söylediğini açıkladı.

Kanalın çıplaklıkla ilgili tepkilere "hazırlıklı" olduğunu söyleyen Kristiansen, projeyle toplumdaki iki sorunun çözülmesinin amaçlandığını söyledi: Gençlerin cinsel eğitimi pornodan alması ve yetişkinlerin cinsel yaşamlarından memnun olmaması.

Kristiansen sözlerini şöyle sürdürdü:

NRK'da bu tür fotoğrafları görmenin pek çok kişi için sıradışı olduğunu anlıyoruz. Ancak cinsel organ görünmüyor. Fotoğrafları uzaktan çektik. Görselleri siyah beyaz yaparak pornodan ayrıştırdık. Fotoğraftakilerin gerçekten çift olduğunu göstermeyi başardık.

Bununla birlikte Kristiansen, çok sayıda olumlu geridönüş de aldıklarını ve bunun durumu "dengelediğini" söyledi.

Sosyal medyada da üle kamuoyu ikiye bölündü. Örneğin Twitter'da bir kullanıcı, Norveç devletine ait NRK'nun seks rehberi yayımlamasını "epey tuhaf" diye niteledi. Bir başkasıysa "Bu seks rehberi harika. Bunu yaptığı için NRK'yu kutluyorum" dedi.



