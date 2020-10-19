Norveç'te koronavirüsün yeni türüne rastlandı
Norveçli sağlık uzmanlarının Trondheim şehrinde SARS-CoV-2 virüsünün yeni türünü tespit ettiği belirtildi.
Sputnik'in Norveç medyasının aktardığına göre, Trondheim Belediyesi Başhekimi Tove Rosstad, “Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz. Bugüne kadar Norveç’in genelinde bu tür virüs yoktu. Uluslararası veri tabanı incelendi, orada da bu türe rastlanmadı” açıklamasında bulundu.
Bulaşma hızının daha yüksek olduğu tespit edildikten sonra virüsün mutasyon geçirdiğine kanaat getirdiklerini kaydeden Rosstad, vaka sayısının giderek artacağını da sözlerine ekledi.
Trondheim’de geçen hafta sonu, yedisi 20 yaş üstü gençler olmak üzere 8 yeni vaka kaydedilmişti. Tüm vakalarda hastalığın hafif seyrettiği kaydedildi.
Geçen hafta şehirde yaklaşık bin kişinin karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı. Bu insanların büyük kısmı ‘Küçük Londra’ adlı yerel gece kulübünü ziyaret etmişti. Belediye yönetimi, şehirdeki durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.
Norveç’te bugüne kadar toplamda 16 bin 400 kişi koronavirüse yakalanmış, 278 kişi hayatını kaybetmişti.
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