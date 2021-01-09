Norveç’teki baz istasyonu teknolojisini Hakkari’nin köyünde kurdu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde yaşayan 24 yaşındaki Emrah Yardımcı, telefon şebekesi çekmeyince çareyi baz istasyonu kurmakta buldu. Norveç'in dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlatılan Rjukan kasabasından esinlenen Yardımcı'nın, çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile kurduğu baz istasyonu sayesinde köyde yaşayan çocuklar uzaktan eğitim görüyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sorun yaşayan Ferhat Yardımcı köye kendi imkanlarıyla baz istasyonu kurdu.
İran sınırındaki Onbaşılar köyünde yaşayan Emrah Yardımcı, 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümü'nü kazandı.
KENDİ İMKANLARIYLA BAZ İSTASYONU KURDU
Sadece 1 yıl eğitimine devam edebilen Yardımcı, ekonomik nedeniyle okulu yarıda bırakmak zorunda kaldı. köyüne dönen Yardımcı, şebeke çekmeyip, cep telefonunu kullanamayınca çözüm aramaya başladı.
Norveç'in güneş görmeyen ancak dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlatılan Rjukan kasabasından esinlenen Yardımcı, kendisinin de yansıma yöntemiyle sorunu çözebileceğini düşünerek, çalışmalara başladı. Yardımcı, köydeki evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile 'baz istasyonu' kurdu.
Köyde yaşayan öğrencilerin de uzaktan eğitim görmek için faydalandığı baz istasyonu ile ilgili konuşan anlatan Emrah Yardımcı, "Evin içine de Wi-Fi cihazı bıraktım. Sonra ‘Bunu etrafa nasıl dağıtabilirim’ diye düşündüm. Bunları kullanarak evin tamamına GSM vericisi sağladım. Köyün öğrencileri de evimizin yakınına gelip internete bağlanabiliyorlar" diye konuştu.
Öğrencilerden Rojbin Tekin ise "Emrah ağabeyimiz tepsi ve çanak antenle bize internet ulaşımı sağladı. Derslerimiz olduğu zaman buradan yararlanabiliyoruz. Sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
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