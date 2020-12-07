Notalar tüm dünyayı sarsın

07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Sosyal medyada farklı bir gün vardı dün; 6 Aralık “Piyanistler Günü” kutlandı. Piyanist Gülsin Onay ve 153 öğrencisi müziklerini tüm dünya ile paylaştı. “Piyanistler Günü”nün ve projenin yaratıcısı Onay, öğrencilerine sosyal medyadan çağrı yaptı. 153 genç piyanist müzikseverlere birer dakika toplamda 153 dakikalık bir müzik şöleni yaşattı.

“Piyanistler Günü”nü, kendisinin ve öğrencilerinin, hepimiz için olağanüstü emek sarf eden tüm sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini söyleyen Onay, “2011 yılında, herkesin bir günü olduğunu düşünürken piyanistlere özel bir gün olmadığını fark etmiş ve 6 Aralık gününü ‘Dünya Piyanistler Günü’ ilan etmiştim” diyor ve ekliyor “Kendim ilan edip kutlamış gibi oluyorum ama dilerseniz buyurun siz de katılın...” Böylece bol katılımlı bir kutlama yapmıştık sosyal medyada. Sonraki yıllarda İzmir, Mersin, Tekirdağ’da güzel konserlerle kutladık. Bu sene pandemi nedeniyle sosyal medya aracılığı ile öğrencilerimin gönderdikleri birer dakikalık videolarla gün boyu bir piyano şöleni yayımlamayı planladım.

Öğrenci sayımın 300’ün üzerinde olması bana ayrı bir gurur yaşatıyor. Bazıları ile Gümüşlük Festival Akademisi’nde bazıları ile farklı illerde, konservatuvarlarda, üniversitelerde, akademilerde verdiğim masterclass’larda çalıştık.. İlk öğrencilerim ise bugün profesör olarak konservatuvarlarda gençleri yetiştiriyor. Ne mutlu bana, yıllar içinde pek çok yeteneğimize bazen kısa da olsa dokunma, tecrübelerimi paylaşma mutluluğunu yaşadım” diyor.

Bugüne kadar, piyanist olarak 80 ülkede, 2 binin üzerinde verdiği konserlerin yanında, Türkiye ve yurtdışından 500’e yakın öğrencisi olduğunu söyleyen Onay, “Çok duygusal günler yaşıyorum. 6 Aralık Piyanistler Günü için ulaşabildiğim öğrencilerimden akın akın videolar geliyor.. Harika müzisyen İbrahim Yazıcı’dan tutun, konservatuvar hocalığım sırasında öğrencim olan müthiş piyanist Bahar Dördüncü (Ablası Ufuk ile duo’ları dünya çapında tanındı), Prof. Ece Demirci, besteci ve aynı zamanda Adnan Saygun’un öğrencisi Babür Tongur, Zeynep Aksoy Eğilmez, Prof. Metin Ülkü... Hepsi beni kırmadılar ve video gönderdiler. Yürekten teşekkür ediyorum hepsine, beni gururlandırdılar” diyor. Bu pandemi sürecinde, üstelik de sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde, umut dolduk yine müzikle... Sihirli parmaklardan; Cem Babacan, Başar Can Kıvrak, Kenan Tatlıcı, Özgür Ünaldı, Cemil Yener Gökbudak, Doruk Görkem Tokur, Yıldız Çiçek Sivri, Beste Tanağardıgil, Buğra Yüksel... Kimler yoktu ki...