Notre Dame Katedrali’ne vitraydan çatı ve heykel önerisi
Notre Dame Katedrali’nin yeniden nasıl inşa edileceğine dair öneriler devam ederken, dikkat çeken bir öneri Hollandalı mimarlık stüdyosu trnsfrm’den geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’in en çok ziyaret edilen mekânlarından Notre Dame Katedrali’nin 15 Nisan 2019’da gerçekleşen yangından önceki hâline getirileceğini ilân etmişti.
Bu açıklamaya rağmen Hollandalı mimarlık stüdyosu trnsfrm, alternatif bir konseptte bulunarak katedralin yanan çatısını bir kuleye dönüştüren heykelsi bir cam çatı tasarladı.
trnsfrm mimarlık stüdyosu, Notre Dame Katedrali’nin tarihi ve kültürel mirasını başlangıç noktası olarak ele aldı. Binanın 800 yıllık tarihi açısından bu konsept her şeyden önce bir ibadet yeri olarak tasarlandı.
Mimarlar, yıkılan çatı ve kulenin yerini almak üzere renkli cam vitraylardan yapılmış çağdaş bir heykel önerisinde bulundu. Çatının yapı içerisindeki insanları kucaklaması amaçlandı.
Bu fikir için kısmen Mimar Pedro Ramirez Vazquez’in Meksiko Şehri’nde yer alan "Our Lady of Guadalupe" bazilikasından ve Milan’da bulunan "Galleria Vittorio Emanuele"den esinlenildi.
Artfulliving'in Designboom'dan aktardığına göre, vitraylardan yapılmış bu heykel ve çatı çelik bir çerçeve ile sabitleniyor. Sonuç olarak vitray heykel gün içinde güneş ışınlarının katedrale girmesini sağlıyor. Geceleri ise katedralin iç aydınlatması ters etki yaratıyor. Heykel, “karanlıkta parıltı” olarak Paris siluetinde bir referans noktası hâline geliyor.
Galleria Vittorio Emanuele, Milan
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