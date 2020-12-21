Novak Djokovic, zirvede 300 haftaya ulaştı
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında 300 hafta zirvede yer almayı başaran ikinci tenisçi oldu.
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında 300 hafta zirvede yer almayı başaran ikinci tenisçi oldu.
Son olarak kariyerinin 17. grand slam şampiyonluğuna ulaştığı şubat ayında sona eren Avustralya Açık'ı kazanmasının ardından ilk sıraya yerleşen 33 yaşındaki tenisçi, tek erkekler dünya sıralamasının zirvesinde kariyeri boyunca 300. haftasına ulaştı.
İspanyol Rafael Nadal'ın önünde zirvede yer almaya devam eden Djokovic, tek erkekler tenis tarihinde İsviçreli Roger Federer'den sonra bunu başaran ikinci tenisçi oldu.
Djokovic, gelecek yıl mart ayına kadar bu başarısını sürdürmeye devam ederse Federer'in 310 haftalık rekorunu geride bırakarak tek erkekler dünya sıralamasında en uzun süre zirvede kalan tenisçi olacak.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi