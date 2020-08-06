Novak Trabzonspor'a veda etti; Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 18:28

Çekyalı sol bek Philippe Novak, 3 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'a veda etti ve Fenerbahçe ile anlaştı. Novak'ın sözleşmesi 3 yıllık olacak.

Fenerbahçe deneyimli sol beki, Trabzonspor'a mal olan ünlü "Uy, aha.."melodisi ile duyurdu. Bu melodi Trabzonspor'un gollerinden sonra statta yayınlanılyordu.

Attığı gollerle de dikkat çeken Novak, "Sevgili Trabzonspor, ilk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun, ancak hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Her şey için teşekkürler. Umarım beni anlarsınız" ifadesini kullandı.

Novak, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.