Novak Trabzonspor'a veda etti; rota Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Çekyalı sol beki Philippe Novak, 3 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'a veda etti.
Fenerbahçe'nin Çekyalı sol beki Philippe Novak, 3 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'a veda etti.
Attığı gollerle de dikkat çeken Novak, "Sevgili Trabzonspor, ilk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun, ancak hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Her şey için teşekkürler. Umarım beni anlarsınız" ifadesini kullandı.
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