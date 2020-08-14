Numan Kurtulmuş Aile Kongresi'nde: Milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüs

14 Ağustos 2020 Cuma, 13:02

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi hakkında yaptığı ''Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır'' açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı.

AKP'li Kurtulmuş, Memur-Sen'in düzenlediği 'Aile Kongresi'ne katılarak açıklamalarda bulundu. Aile içi şiddeti görmezden gelen Kurtulmuş, isim vermeden İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak şunları söyledi:

"KÖK HÜCREMİZ SAĞLAM"

"Hangi toplum, din, çağ ve kültürden olursa olsun 19'ncu yüzyılın ailesi başka 25'inci yüzyılın ailesi başka değildir. Birinci yüzyılın ailesi neyse son yüzyılında ailesi de aynı mantık içerisinde ele alınmaktadır. İnsanoğlunun yaradılışından bu yana gelen bir kadın ve erkekten oluşan aile yapısı, toplumların kök hücresidir. Tıpta bozulmuş olan kök hücreden, bozulmuş olan hücreleri yenilemek mümkündür, eğer biz aileyi sağlam tutabilirsek, aileyi sağlam bir şekilde geliştirebilirsek diğer toplumsal hastalıkları da onarabilecek şifayı toplum içinde canlı tutmuş oluruz.

"EN SİNSİ VİRÜS"

Ailenin bir şekilde yıpratılması, milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüslerden bir tanesidir. Kadın ve erkek birbirine rakip değil birbirlerini tamamlayan Allah'ın iki değerli yaratığıdır. Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir. Kök hücremiz sağlamdır ve kıyamete kadar böyle devam edecektir."

"HASTALIKLI ZİHNİYET"

Kadın ve erkek cinsiyet rolleri üzerindeki farklılıkları tartışan değil birbirinin değerini oluşturan Allah’ın iki yarattığıdır. Yaradılışta eş olan kadın ve erkeği birbirine düşman haline getiren zihniyet hastalıklıdır.

"AİLENİN KÖKÜNE DİNAMİT KOYMAKTADIR"

Aşırı bireyciliğin getirmiş olduğu, aşırı hazcılık akımları ailenin köküne dinamit koymaktadır. İnsanların evliliği gereksiz görmesi, tek yaşanması gibi bir anlayışın geliştirilmesi aileyle ilgili yaşadığımız sıkıntıların önemli kaynaklarındandır.

"MARJİNAL ANLAYIŞLARA DİKKATLİ OLACAĞIZ"

Marjinal yaklaşımlara karşı sonuna kadar dikkatli olacağız. Nesilleri mahveden bu anlayış, Kabil ve Habil’i mahveden anlayıştır. Özellikle kadın ve erkeğin rekabet anlayışını bir kenera koyarak birbirlerini tamamlayanlar olduklarını unutmayacağız. Anneler, babalar ölüme mahkum edilirken bu millet aile büyüklerine sahip çıktı.