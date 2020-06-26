Nuri Harun Ateş’den manifesto gibi şarkı: “Ay”

26 Haziran 2020 Cuma, 11:36

Nuri Harun Ateş’in 26 Haziran’da çıkan son teklisi “Ay!”da dünyaca ünlü bağlama üstadı İsmail Tunçbilek’in solosu da var.





‘ŞEFFAF, SÜSSÜZ, NET BİR MANİFESTO’

Nuri Harun Ateş şarkı için şunları söylüyor: “Hayatım boyunca uğradığım ya da şahit olduğum her türlü ayrımcılığa, zorbalığa karşı yazdığım bir şarkı bu. Başlarda homofobisiyle hayatımı cehenneme çevirmiş ailemden tutun da her yaşta karşıma çıkmış türcü, ırkçı, farklı olanı tehdit olarak algılayan tüm sığ canlılara bir başkaldırı olarak en basit haliyle herkesin kolayca anlayacağı bir şarkı olsun istedim. Şeffaf, süssüz, net bir manifesto yaratmaktı amacım. Umarım benim yaşadıklarımı yaşayanların elinden tutar, onlara güç verir, yalnız olmadıklarını, bu varoluş mücadelesinde sonsuz haklı olduklarını hissettirir şarkım.”



