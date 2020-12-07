Nuri Sesigüzel'in vefat ettiği iddia edildi gerçek sonra ortaya çıktı

Sanat dünyasından verdiği ölüm haberleriyle ünlenen Onur Akay, Nuri Sesgüzel’in vefat ettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2020 Pazartesi, 04:15
Nuri Sesigüzel'in vefat ettiği iddia edildi gerçek sonra ortaya çıktı
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Sosyal medyada  türkücü Nuri Sesigüzel’in korona nedeniyle vefat ettiği iddia edildi. Bazı haber sitelerinde de Sesigüzel’in vefat ettiği yönünde haberler çıkınca gazeteciler, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle “Felaket Tellalı” lakabı ile anılan Onur Akay’a ulaştı. Akay, Sesigüzel’in hayranlarına sevindirici bir haber verirken, bir dönem Nuri Sesigüzel’e rakip olan Urfalı türkücü Nuri Serigüzel’in vefat ettiğini açıkladı. Akay, “Bugün 6 Aralık Pazar günü vefat eden Urfalı bir başka türkücü. Bir dönem Nuri Sesigüzel’e de rakip olan ve albümler yapan Nuri Serigüzel koronaya yenik düşerek vefat etti. İsimleri aynı ve soyadlarında ise bir harf farklı olunca, sosyal medyada karışıklık yarattı ve efsane türkücü Nuri Sesigüzel’in vefat ettiği yönünde yanlış bilgi yayıldı. Nuri Serigüzel’e Allah’tan rahmet, Nuri Sesigüzel’e de sağlıklı uzun ömürler dilerim” açıklamasını yaptı.    


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