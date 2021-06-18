'Nuriş Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 19 kişi tutuklandı
'Nuriş Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti.
Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in silahla yaralanması olayı sonrası başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında, Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildi. 19 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i mahkemece serbest bırakılırken, 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- HDP'ye yapılan saldırı üzerine sert sözler
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
- Terim evine iki dev heykel yaptırdı
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Ekonomiyi eleştiren Erdoğan’ın köylüsü gözaltına alındı