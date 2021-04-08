Nusret'in otel tadilatına bakanlıktan engel
Nusret Gökçe'nin Park Hyatt oteline yaptırdığı tadilat Kültür Bakanlığı tarafından projeye aykırı bulundu.
"Saltbae" hareketi ile fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Mart 2019'da Ferit Şahenk'in CEO'luğunu yaptığı Doğuş Holding'ten Park Hyatt oteli 50 milyon euro karşılığı satın almıştı.
Nusret Gökçe, Park Hyatt otelinin devrinin gerçekleştirmesinin ardından Instagram hesabından "Benim için hayal olan bugün gerçek olan İstanbul Park Hyatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Nusret satın alma işleminin tamamlanmasının ardından ailesiyle otelin önüne gitmiş, fotoğraf çektirmişti.
"BİR HAYALİM VARDI"
Gökçe Kasım 2020'de "Bir hayalim vardı bir otelim olsun ve otelin altında kendi restorantım olsun çok şükürler ikisinde oldu, cuma günü açıyoruz görüşmek üzere" sözleri ile açılışı duyurmuştu.
NUSRET'İ ÜZECEK KARAR
Gökçe, satın almanın ardından Park Hyatt otelinde tadilat yaptırmak istedi. Fakat çıkan karar Nusret Gökçe'yi üzecek cinsten. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Gökçe'nin oteli için yaptırdığı tadilatları projeye aykırı buldu.
Kurul ayrıca tadilat projesine uygun hale getirilmesini istedi.
Park Hyatt otelinde ayrıca Nusr-et'in bir şubesi de bulunuyor.
SKANDALLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Gökçe, Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına astığı devasa tabela ve yeni şubesinin açılacağı Galata Meydanı'nda bulunan tarihi binaya kendi posterini astırmasıyla gündeme gelmişti... Nusret'in reklamları büyük tepki çekmişti.
KÜLTÜR ELÇİSİ SEÇİLMİŞTİ
Kültür Bakanlığı’nın kültür elçisi ilan ettiği 19 şefin arasında Nusret de bulunuyor.
Araştırma Şirketi Areda Survey, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek üzere belirlediği 19 şefle ilgili yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 60.9’u, listede Nusret'in yer almasını doğru bulmadığını söylemişti.
Kaynak: Odatv
Video Haberler
- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi!
- Markete giren komodo ejderinin görüntüleri gündem oldu
- Bir babanın en çaresiz anları.
- Vahşet anı kameraya yansıdı! Polis o sürücüyü arıyor
- Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü
- Bu çocuklar sana emanetti Süleyman Soylu
- Güldür Güldür’deki skeç gerçek oldu
- Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
- Şehit Gençcelep'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı
- Polis baskınına rağmen okeye devam ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Çin'den Yavaş ve Akşener için yeni açıklama
- AB Komisyonu Sözcüsü'nden açıklama
- Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?