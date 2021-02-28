Nwakaeme Volkan Demirel gerginliği
Nwakaeme kendisine kulübeden uyarıda bulunan Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel'le gerginlik yaşadı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken maç içinde gergin anlar yaşandı. Trabzon'un golcüsü Nwakaeme, bir ara Gökhan Gönül'le tartıştı. Nwakaeme kendisine kulübeden uyarıda bulunan Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel'le de gerginlik yaşadı. Demirel'i Mehmet Yozgatlı yatıştırdı. Protokolde de bu pozisyon sonrası sözlü tartışma yaşandı.
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