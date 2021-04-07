NYT: 62 milyon doz aşı daha çöpe gitmiş olabilir
New York Times’ın haberine göre, Johnson and Johnson aşısının geçen haftaki 15 milyona ek olarak, 62 milyon dozunun da kullanılamaz hale gelmiş olabileceği açıklandı.
The New York Times'ın haberine göre, Baltimore’de bulunan Emergent BioSolutions tarafından koronavirüs aşıları için bileşenlerin üretildiği fabrikada Johnson and Johnson aşısının 62 milyon doz aşının daha kontamine olmuş olabileceği belirtildi.
NTV’de yer alan habere göre, fabrikada çalışanlar, şubat ayında farkında olmadan yaklaşık 15 milyon doz Johnson & Johnson aşısını AstraZeneca ile çapraz kontamine ederek kalıcı olarak mahvetti.
Ancak, haberde çöpe giden dozların bunun sınırlı kalmadığı ve aynı dönemde üretilen 62 milyon doz aşının da kalite kontrol testinden geçmesi gerektiğini belirtildi.
Bununla birlikte, aşıyı üreten, ancak şişeleme yapmayan fabrika, toplamda en az 150 milyon doz Johnson & Johnson aşısı üretti. Ancak, New York Times, bu dozların hiçbirinin kullanılmadığını, çünkü fabrikanın dozları halka dağıtmak için düzenleyiciler tarafından onaylanmadığını bildirdi.
Video Haberler
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
- Kapkaççı dehşeti kamerada
- Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- Çin Büyükelçisi için harekete geçildi
- Portakal'dan 'Saray ittifakı' iddiası: Notu bırakıyorum