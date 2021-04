NYT: 62 milyon doz aşı daha çöpe gitmiş olabilir

07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:38

The New York Times'ın haberine göre, Baltimore’de bulunan Emergent BioSolutions tarafından koronavirüs aşıları için bileşenlerin üretildiği fabrikada Johnson and Johnson aşısının 62 milyon doz aşının daha kontamine olmuş olabileceği belirtildi.

NTV’de yer alan habere göre, fabrikada çalışanlar, şubat ayında farkında olmadan yaklaşık 15 milyon doz Johnson & Johnson aşısını AstraZeneca ile çapraz kontamine ederek kalıcı olarak mahvetti.

Ancak, haberde çöpe giden dozların bunun sınırlı kalmadığı ve aynı dönemde üretilen 62 milyon doz aşının da kalite kontrol testinden geçmesi gerektiğini belirtildi.

Bununla birlikte, aşıyı üreten, ancak şişeleme yapmayan fabrika, toplamda en az 150 milyon doz Johnson & Johnson aşısı üretti. Ancak, New York Times, bu dozların hiçbirinin kullanılmadığını, çünkü fabrikanın dozları halka dağıtmak için düzenleyiciler tarafından onaylanmadığını bildirdi.