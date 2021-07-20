O baba hakkında ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen T.K. isimli baba hakkında ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. T.K. ifadesinde suçlamaları reddederek çocuğuna sadece bağırdığını savundu.
Küçükçekmece’de önceki gün yaşanan olay, sosyal medyaya yansıyan görüntülerle gündeme geldi. Atatürk Mahallesi sakinleri, çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşarak polise de ihbarda bulundu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri T.K. isimli babayı gözaltına alırken, anne ve iki çocuğun da koruma altına alındığı belirtildi.
TAVANA ASMADIM, BAĞIRDIM
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Baba T.K.’nın ifadesi alınırken, tavana ayak bileklerinden asıldığı ileri sürülen çocukla ilgili adli tıp inceleme yapıldı. Edinilen bilgilere göre baba T.K. çocuğuna fiziksel şiddet uygulamadığını, ayaklarından tavana asmadığını savundu. Şüpheli baba T.K. çocuğuna sözlü olarak sert tepki gösterdiğini, sadece bağırdığını savundu.
ÇOCUKLAR ŞİDDET İDDİASINI DOĞRULAMADI
Çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde, baba T.K.’nın fiziksel şiddet uygulamadığını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemedi. Savcılık olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılması için soruşturmayı sürdürüyor.
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