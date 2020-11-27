O partiden Arınç'a yeşil ışık
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Bülent Arınç’a bir teklif söz konusu olabilir mi" sorusuna "geri çevirmeyiz" yanıtını verdi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, KRT’de katıldığı programda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden (YİK) istifa eden Bülent Arınç için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle isim vermeden eleştirdiği Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etmişti.
İSTİFA EDENLERLE KONUŞURUZ
Arınç’ın isitifası gündemdeki yerini korurken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. KRT ekranlarında konuşan Özdağ, “Bülent Arınç’a bir teklif söz konusu olabilir mi? Partinizde siyasete devamı söz konusu olabilir mi” sorusuna "geri çevirmeyiz" yanıtını verdi.
Özdağ, “Sayın Arınç şu anda AK Parti’nin üyesi. Bir partinin üyesi oradayken hiç kimseye teklifte bulunmayacağız. Ama partiden istifa edenlerle konuşuruz. Birileri bizimle konuşmak istiyorsa biz konuşma yapmazlık yapmayız. Konuşuruz, herkesle konuşuruz” ifadelerini kullandı.
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