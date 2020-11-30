Obama, biyografi filminde kendisini Drake’in oynayabileceğini söyledi

30 Kasım 2020 Pazartesi, 13:50

Yakın gelecekte önceki ABD Başkanı Barack Obama’nın biyografik filminin çekilmesi söz konusu. Obama, kendisini anlatacak biyografik yapımın oyuncu kadrosu için onay verdi.

360 with Speedy Morman adlı söyleşi programına katılan 44’ncü başkan, kendisini ünlü rap şarkıcısı Drake’in oynayabileceğini söyledi. Obama, “Drake istediği her şeyi yapabilecek biri gibi görünüyor. Demek istediğim, o yetenekli bir kardeş. Dolayısıyla zamanı gelirse ve o hazırsa olabilir” diye konuştu.

Drake

Obama'nın onayını alan Kanadalı rap’çi Drake, 2010'da Obama’yı oynamak istediğini söylemişti. Paper dergisine konuşan Drake, “Umarım birileri kısa sürede Obama’nın hayatını anlatan bir film çeker, çünkü ben oynayabilirim. Onu ne zaman televizyonda görsem kanalı değiştirmem, dikkatimi veririm ve sesinin tonunu dinlerim” demişti.

Drake, 2001’de başlayan Degrassi: The Next Generation adlı gençlik dizisinde yedi sezon boyunca Jimmy Brooks rolünü üstlenmiş, 8. sezonda konuk oyuncu olarak rol almıştı.

Öte yandan Barack Obama ve eşi Michelle Rabinson’ın tanışma hikayesini konu alan film Southside With You filmi dört yıl önce gösterime girmişti. Film, 1989 yılının yazında 28 yaşında olan Barack Obama ile 25 yaşındaki Michelle Robinson‘ın ilk kez çıktıkları ve ilk kez öpüştükleri günü de içine alacak şekilde çiftin hikayesini anlatıyordu.

Kaynak: NTV