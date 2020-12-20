Obama’dan karantina itirafı: Kızının sevgilisi de evlerinde kalınca artan market masrafına isyan etti
Eski ABD Başkanı Barack Obama, kızı Malia'nın Britanyalı sevgilisi Rory Farquharson'ın pandeminin ilk dönemlerinde kendileriyle birlikte tecrite girdiğini söyleyerek, “Şunu fark ettim ki genç erkekler yiyor! Onları yiyecek tüketirken izlemek garip. Market masrafım da yüzde 30 arttı” dedi.
The Bill Simmons Podcast'e konuk olan eski ABD Başkanı Barack Obama, kızı Malia'nın Britanyalı sevgilisi Rory Farquharson'ın pandeminin ilk dönemlerinde kendileriyle birlikte tecrite girdiğini söyledi.
Independent'in haberine göre; 59 yaşındaki Obama, "muhteşem bir genç adam" diye nitelendirdiği 22 yaşındaki genç için şakayla karışık şu ifadeleri kullandı:
“Vize işi vardı, burada kurulu işi vardı, onu eve aldık. Onu sevmek istemedim ama iyi bir çocuk. Şunu fark ettim ki genç erkekler yiyor! Onları yiyecek tüketirken izlemek garip. Market masrafım da yüzde 30 arttı.”
Obama, koronavirüs tecriti sırasında kızları Malia, Sasha ve kızının sevgilisine kart oyunları ve pis konuşmayı öğretirken çok eğlendiğini de ifade etti.
Londralı zengin bir bankacının oğlu olan Rory Farquharson ve aynı yaştaki Malia Obama, Harvard Üniversitesi'nde okurken tanışmışlardı. Birlikte görüldükleri ilk fotoğraf, 2017 tarihli.
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