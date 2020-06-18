Obradovic Fenerbahçe ile ilgili son karanını verdi
Fenerbahçe'nin Sırp koçu Obradovic önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.
Karantina sürecini Belgrad’da ailesiyle geçiren Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü Sırp antrenörü Obradoviv, gelecek sezon planlaması ve kulüpteki geleceği için Başkan Ali Koç ve yönetim ile masaya oturduktan sonra Türkiye'de kalma kararı aldı.
Obradovic, bir kaç gün içinde Fenerbahçe ile sözleşme yenileyecek.Yaklaşık 3 milyon Avro maaş alan Obradovic'in yüzde 45 civarında bir indirimi kabul ettiği öğrenildi.
Video Haberler
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!
- Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı
- Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
- Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti
- 'Hayalet' paniği! Çareyi polis çağırmakta buldular
- Mevlana’nın oğluna ait ‘tılsımlı gömlek’ gizemini koruyo
- Twitter'dan çok konuşulacak özellik
- Şaşırtan tepki: Biz zaten yaşayan ölüyüz
- Çekmeköy hayvanat bahçesinde şaşkına çeviren dostluk
- Minibüsçülerin yolcu kavgası kameralara böyle yansıdı