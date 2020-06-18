Obradovic Fenerbahçe ile ilgili son karanını verdi

18 Haziran 2020 Perşembe, 19:08

Karantina sürecini Belgrad’da ailesiyle geçiren Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü Sırp antrenörü Obradoviv, gelecek sezon planlaması ve kulüpteki geleceği için Başkan Ali Koç ve yönetim ile masaya oturduktan sonra Türkiye'de kalma kararı aldı.



Obradovic, bir kaç gün içinde Fenerbahçe ile sözleşme yenileyecek.Yaklaşık 3 milyon Avro maaş alan Obradovic'in yüzde 45 civarında bir indirimi kabul ettiği öğrenildi.