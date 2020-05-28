Obradovic ile tamam mı devam mı?

28 Mayıs 2020 Perşembe, 12:38

Euroleague’de sezonun iptaline yönelik alınan kararın ardından Fenerbahçe Basketbol şubesinde gelecek sezon için çalışmalar başladı. Yönetimin ilk soru işareti koç Zeljko Obradovic’in kulüpteki geleceğinin belirsizliği.

Yönetim cephesinde Başkan Ali Koç, Obradovic’in istediği sürece takımda kalabileceğini, Fenerbahçe camiasının Obradovic’in evi olduğunu belirtirken, şuan da ülkesi Sırbistan’da bulunan başarılı antrenör ise yaptığı açıklamada, önceliğinin Fenerbahçe’de kalmak olduğunu belirtmişti.

Sezon başından beri Ülker Sports Arena’da oynatılan her maçta Sarı Lacivertli taraftarlar

“ Obradovic’e yeni sözleşme “ tezahüratında bulundular. İki tarafında olumlu yaklaşımlarına rağmen, sözleşmenin neden imzalanmadığı merak konusu.

Sözleşme neden yenilenmiyor?

1 - BÜTÇE KÜÇÜLÜYOR!

Fenerbahçe Basketbol şubesi küçülme planlarına hız vermiş durumda. Birçok oyuncunun sözleşmesi bu sezon sona erdi. Oyunculardan Kostas Sloukas, Gigi Datome ve Nikola Kalinic ile sözleşme yenilenmeme ihtimali yüksek. Kostas Sloukas yaptığı açıklamada , “ Zeljko Obradovic takımda kaldığı sürece Fenerbahçe’de oynamaya devam ederim. “ ifadesini kullanmıştı. Avrupalı birçok kaynağa göre, Yunan oyun kurucu önümüzdeki sezon eski takımına, Olympiakos’a, dönüyor. Bu 3 oyuncunun da takımdan ayrılması durumunda Euroleague Şampiyonu olan kadrodan 3 isim daha eksilmiş olacak.

2 - OBRADOVİC - JUVENTUS İLETİŞİMSİZLİĞİ

Juventus’un basketbola yapacağı yatırım Covid 19 salgını öncesinde tüm Avrupa Basketbol gündeminde 1.sıradaydı. İtalya temsilcisi sağlam bir yatırım ile ULEB’den Wild Card’ı alıp, Euroleague’e dahil olmak istiyordu. Alınan karar sonrasında, Euroleague’de beyaz sezon ilan edildi ve ligin aynı takımlarla oynanmasına karar verildi. Koç, Juventus’ta çalışmayı içinde bulunduğumuz süreçte düşünmüyor. Juventus ise basketbola yapacağı yatırımı askıya almış durumda.

Obradovic ve Fenerbahçe yönetimi arasında henüz önümüzdeki sezonla alakalı bir görüşme gerçekleşmedi.

Ancak, koçun ve yönetimin yapıcı yaklaşımı bu beraberliği önümüzdeki sezon da taşır gibi gözüküyor.