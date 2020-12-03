Obra’lı günler özleniyor

03 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

F .Bahçe Beko uzun yıllar Avrupa’da böyle kötü bir sezon geçirmemişti. Obradovic’i göndermek büyük hataydı. Hata bir tarafa suçtu. Yönetim “Aile içi sebepleri varmış” diyerek topu koça atsa da bu söylenenler inandırıcı değil. Obra, pandemide defalarca İstanbul’a geldi, önüne konulan her şeye tamam demiş olsa da yollar ayrıldı. Yerine Sırbistan Milli Takımı’nda Obra’nın yardımcılığını yapmış olan Igor Kokoskov geçti.

Yeni hocayla Obradovic unutturulmak istendi. F.Bahçeli Sırp koçu asla unutmaz. Gördük seyircili zamanlarda tribünlerin hocasına nasıl destek verdiğini, nasıl hep birlikte ayağa kalkarak alkışladıklarını. Her maç ful çekiyordu. Avrupa’da rakipler F.Bahçe’den korkar olmuştu. Bileği zor bükülen bir takım vardı. Şimdi o F.Bahçe’den eser yok. Hesaplar tutmadı.

Başlangıç iyi olsa da gelinen nokta hiç parlak değil. Avrupa’da son dört maç hüsran, ligde ise B.Çekmece mağlubiyetiyle yenilmezlik unvanı gitti. Rakip puan tablosunda sonuncu sırada. Bunu söylerken asla B.Çekmece’yi küçümsemiyorum, yanlış anlaşılmasın ancak sen F.Bahçe’sin. F.Bahçe gibi oynasan, oynayamıyorsun. Obradovic dönemlerine bakın; başarısızlık bir elin parmaklarını geçmedi.

Yeni transferler başarısız. 37 yaşındaki Ali Muhammed tek başına F.Bahçe Beko’yu ayakta tutmaya çalışıyor. Takımda bir Datome, Slukas, Kalinic, Derrick Williams, Lauvergne, Egehan Arna, Nunnally ve bir Malcolm Thomas yok. Kokoskov’un karnesi zayıf. Yerine yardımcı antrenör Erdem Can takımın başında sahaya çıksa, şimdikinden daha kötü olmazdı. Gelen gideni arıtır derler. 12. adam Obradovicli o güzel günleri mumla arıyor. Sayın Aziz Yıldırım; iyi ki getirmişsiniz böyle büyük bir hocayı F.Bahçe’nin başına. Bravo size.