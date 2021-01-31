Ocak’ın son gününde çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira?
Geçen haftalarda dolar kurunda yaşanan geri çekilme ve ons altındaki düşüş sonrası değer kaybı yaşanan altın fiyatlarında durum ne? İşte 31 Ocak 2021 altın fiyatları…
Merkez Bankası’nın faiz kararının dolara yansımasına odaklanan piyasalarda, Merkez’in faizi sabit tutmasıyla birlikte dolarda değişim yaşanmamış, dolarda değişim yaşanmamasıyla birlikte de ons altın kaynaklı bir artış ya da azalış görülmemişti. İç piyasadaki altın fiyatlarını da etkilediği bilinen ons altında bir yükselme veya düşüş görülmemesi altın piyasasınını nasıl etkiledi? İşte güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatı 31 Ocak‘ta 433 lira seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın fiyatı ise bin 841 dolarda yer alıyor.
ÇEYREK ALTIN
700 lira seviyelerine çekilen çeyrek altın 31 Ocak sabahı 705 liradan alınırken, 716 liradan da satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI
Özellikle ciddi miktarda yatırım yapanların tercih ettiği cumhuriyet altını ise Ocak’ın son günü 2 bin 810 liradan alınırken, 2 bin 849 liradan da satışa sunuluyor.
Altının Şubat ayına hangi seviyede başlayacağı, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte netleşecek.
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