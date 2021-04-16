Ödemiş'te doğayı koruyan merkez
Ödemiş Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında düzenlediği birinci sınıf Atık Getirme Merkezi hizmet vermeye başladı.
Ödemiş Belediyesi’nin sıfır Atık Projesi kapsamında du¨zenlediği birinci sınıf Atık Getirme merkezi hizmete girdi. merkezle ilgili bilgi veren Ödemiş Belediye Başkanı mehmet eriş, “Du¨nyayı daha iyi bir yer haline getirmenin birinci koşulu yaşam alanlarımızı korumaktan geçer.Ülkemizde başlatılan sıfır atık projesinin en bu¨yu¨k kazanımlarından biri su¨rdu¨ru¨lebilir kalkınmanın hayata geçmiş olması. Çu¨nku¨ sıfır atıkla beraber israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi daha da kolay hale gelmiş oluyor. Bu bağlamda, zararlı atıkların doğadan temizlenmesi ve yeniden u¨retime kazandırılabilmesi adına önemli bir tesisi hizmete sunuyoruz. Her yıl tonlarca atık bu sayede bertaraf edilecek. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek için kalıcı önlemler almamız gerektiğinin bilinciyle, doğamıza sahip çıkmayı su¨rdu¨receğiz” dedi. Tesis, atıkların kaynağında ayrı toplanmasında, taşınmasında ve atık getirme merkezlerinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önu¨ne geçecek. Ahşap, cam, plastik, metal, giysi, kâğıt, tıbbi atık, pil ve yağ gibi 13 farklı alanda depolanacak.
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