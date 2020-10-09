Ödenekte "aslan payı" Hazine ve Maliye Bakanlığının

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2021 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1,2 trilyon liraya ulaşırken, ödenekte aslan payı yaklaşık 528 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı.

AA
09 Ekim 2020 Cuma, 11:01
Ödenekte
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Orta Vadeli Mali Plan'da (2021-2023) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2021 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 223 milyar 521 milyon 847 bin lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 527 milyar 946 milyon 688 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 155 milyar 11 milyon 61 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 146 milyar 920 milyon 234 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığına 77 milyar 389 milyon 370 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 61 milyar 484 milyon 939 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 44 milyar 555 milyon 427 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 32 milyar 147 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 27 milyar 666 milyon 860 bin lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı ödeneği ise 22 milyar 859 milyon 79 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 34,6 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 18,7 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 5,3 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 4,2 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,1 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2021 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kurum2021 Ödenek Tavanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi1.789.409.000
Cumhurbaşkanlığı4.039.453.000
Anayasa Mahkemesi86.522.000
Yargıtay1.446.440.000
Danıştay235.675.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu103.209.000
Sayıştay441.550.000
Adalet Bakanlığı22.815.263.000
Milli Savunma Bakanlığı61.484.939.000
İçişleri Bakanlığı10.665.011.000
Dışişleri Bakanlığı5.786.984.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı527.946.688.000
Milli Eğitim Bakanlığı146.920.234.000
Sağlık Bakanlığı77.389.370.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı17.428.295.000
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı155.011.061.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı3.083.642.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı4.179.229.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı4.783.868.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı3.378.164.000
Ticaret Bakanlığı6.579.697.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı22.859.079.000
Tarım ve Orman Bakanlığı32.147.001.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği38.097.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı2.628.749.000
Jandarma Genel Komutanlığı27.666.860.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı1.470.792.000
Emniyet Genel Müdürlüğü44.555.427.000
Diyanet İşleri Başkanlığı12.977.926.000
Türkiye İstatistik Kurumu500.954.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı2.085.860.000
Gelir İdaresi Başkanlığı4.446.012.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü1.290.815.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü541.018.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü2.983.522.000
Avrupa Birliği Başkanlığı787.432.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı172.663.000
İletişim Başkanlığı422.754.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı230.408.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı10.121.775.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı1.223.521.847.000



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