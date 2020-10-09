Ödenekte "aslan payı" Hazine ve Maliye Bakanlığının

09 Ekim 2020 Cuma, 11:01

Orta Vadeli Mali Plan'da (2021-2023) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2021 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 223 milyar 521 milyon 847 bin lira oldu.



Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 527 milyar 946 milyon 688 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 155 milyar 11 milyon 61 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 146 milyar 920 milyon 234 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığına 77 milyar 389 milyon 370 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 61 milyar 484 milyon 939 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 44 milyar 555 milyon 427 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 32 milyar 147 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 27 milyar 666 milyon 860 bin lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı ödeneği ise 22 milyar 859 milyon 79 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 34,6 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 18,7 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 5,3 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 4,2 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,1 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2021 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kurum 2021 Ödenek Tavanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.789.409.000 Cumhurbaşkanlığı 4.039.453.000 Anayasa Mahkemesi 86.522.000 Yargıtay 1.446.440.000 Danıştay 235.675.000 Hakimler ve Savcılar Kurulu 103.209.000 Sayıştay 441.550.000 Adalet Bakanlığı 22.815.263.000 Milli Savunma Bakanlığı 61.484.939.000 İçişleri Bakanlığı 10.665.011.000 Dışişleri Bakanlığı 5.786.984.000 Hazine ve Maliye Bakanlığı 527.946.688.000 Milli Eğitim Bakanlığı 146.920.234.000 Sağlık Bakanlığı 77.389.370.000 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 17.428.295.000 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 155.011.061.000 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3.083.642.000 Kültür ve Turizm Bakanlığı 4.179.229.000 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4.783.868.000 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.378.164.000 Ticaret Bakanlığı 6.579.697.000 Gençlik ve Spor Bakanlığı 22.859.079.000 Tarım ve Orman Bakanlığı 32.147.001.000 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 38.097.000 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.628.749.000 Jandarma Genel Komutanlığı 27.666.860.000 Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.470.792.000 Emniyet Genel Müdürlüğü 44.555.427.000 Diyanet İşleri Başkanlığı 12.977.926.000 Türkiye İstatistik Kurumu 500.954.000 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2.085.860.000 Gelir İdaresi Başkanlığı 4.446.012.000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.290.815.000 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 541.018.000 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2.983.522.000 Avrupa Birliği Başkanlığı 787.432.000 Devlet Arşivleri Başkanlığı 172.663.000 İletişim Başkanlığı 422.754.000 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 230.408.000 Strateji ve Bütçe Başkanlığı 10.121.775.000 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 1.223.521.847.000



