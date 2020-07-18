ODTÜ Mezun Dernekleri’nden üniversiteye atanacak rektöre ilişkin çağrı: ‘ODTÜ Rektörü ODTÜ’lü ruhu taşımalı’

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:18

Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, İstanbul, Ege, Kocaeli, Mersin ve Samsun’da bulunan ODTÜ Mezunlar Dernekleri’nin oluşturduğu Mezun Dernekleri Konseyi, yakında gerçekleşecek ODTÜ Rektör atamasına ilişkin bildiri yayımladı. ODTÜ rektörünün, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumuna başvuru yapan adaylar arasından doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacağına dikkat çekilen bildiride, atanacak rektörün özelliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıldı.

“ODTÜ Rektörü, bulunduğu görevin gereklerini yerine getirecek sosyal, kültürel ve yönetsel birikim, deneyim ve donanıma sahip olmalıdır” denilen çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“ODTÜ rektörü, ODTÜ kültürü ve birikimini içselleştirmiş olmalı ve bu kültüre uygun olarak üniversite içinde sorgulayan, özgür düşünen, yaratıcı ortamı sağlayacak ve destekleyecek bir yönetim sergilemelidir. Bilimin bağımsızlığını her türlü yetkiye karşı korumayı ilke edinmelidir. Tüm akademik ve idari personelini görevlendirir ve yetkilendirirken bilgi, beceri ve yeteneklerini göz önünde tutan bir yönetim anlayışına sahip olmalıdır. Çalışmalarını çalışanlar ve öğrenciler ile uyum içerisinde yürütmelidir. ODTÜ öğrencilerinin temel, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri konusunda çözüm getirebilmeli, bunun yanı sıra öğrencilerin spor ve kültürel faaliyetleriyle ilgili çalışan toplulukları desteklemelidir. ODTÜ Mezun dernekleri ile ilişkilerini geliştirmeli, mezun derneklerinin de ODTÜ’nün ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamalıdır. ODTÜ ormanı ve Eymir Gölü çevresi başta olmak üzere tüm ODTÜ arazisine bir doğal ve kültürel miras olarak sahip çıkmalı ve bu arazilerde rant amaçlı yapılaşmalara karşı durmalıdır.”