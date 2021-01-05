ODTÜ öğrencilerinden Boğaziçi öğrencilerine destek

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, üniversitelerine Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına karşı çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2021 Salı, 22:36
ODTÜ öğrencilerinden Boğaziçi öğrencilerine destek
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ODTÜ öğrencileri yarın (6 Ocak) saat 14.00'da ODTÜ Rektörlük binası önünde buluşacak. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, atanan rektör nedeniyle eylem yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini desteklediklerini duyurdu.

“ODTÜ, Boğaziçi’nin yanında” diyen ODTÜ'lüler yarın (6 Ocak) 14.00’da ODTÜ Rektörlük binası önünde buluşma çağrısı yaptı. Sosyal medyadan yapılan buluşma çağrısında, “Boğaziçi'nden ODTÜ'ye hiçbir yerde kayyumları kabul etmediğimizi haykırmak için herkesi buluşmamıza bekliyoruz” denildi.

Öğrencilerin paylaştığı afiş şu şekilde:


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