ODTÜ Rektörlüğü 'uzaktan eğitim' iddialarını yalanladı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 15:21

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Covid-19 salgınından kaynaklı 2020-2021 öğretim döneminde eğitimin nasıl yürütüleceğine ilişkin kararı üniversitelere bırakmasının ardından ODTÜ’de de fakülte yönetimlerinin harekete geçtiği, öğretim üyeleri ve öğrencilerle yeni döneme ilişkin anket gerçekleştirdiği iddia edilerek, ODTÜ'nün bazı bölümlerde uzaktan kararı aldığı öne sürüldü.

ODTÜ Rektörlüğü'nden bu iddiaları yalanlayarak, henüz bir karar alınmadığını duyurdu.

ODTÜ'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Çeşitli medya organlarında bugün yayımlanan Üniversitemizin 2020-2021 Akademik yılı Güz dönemini tamamen uzaktan eğitimle (online) sürdürme kararı aldığına dair haberler gerçeği yansıtmadığından, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde eğitim öğretimin sürdürülmesine yönelik en uygun yöntemin kararlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam etmekte; bu konuda Üniversite yönetimi ve bölümler nezdinde görüşmeler sürmektedir. Konuyla ilgili henüz alınmış bir kesin karar bulunmamakta olup; görüşmeler sonunda kesinleştirilecek yöntem ve ayrıntılar en hızlı şekilde iç ve dış paydaşların bilgisine sunulacaktır.”