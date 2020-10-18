ODTÜ sınav rehberinde 'Bilgisayarınız yoksa kaydınızı dondurun' ifadesi yer aldı

18 Ekim 2020 Pazar, 05:30

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde bir ders için öğrencilere gönderilen “sınav kuralları rehberi” tepki çekti. Öğrencilerin eğitimini sürdürebilmesi için kendisine ait bir bilgisayar, kamera, mikrofon ile yeterli hızda bir internet bağlantısına sahip olmasının beklendiği belirtilen rehberde, “Bölüm başkanlığı mümkünse eksikleri tamamlar. Mümkün olmayan durumlarda sorumluluk öğrenciye ait olup öğrencinin ilgili dönemde kayıt dondurma hakkı bulunur” denildi. Sınavlarda, öğrecilerden kamera ve ayna kullanarak bir düzenek hazırlamalarının istenmesi de dikkat çekti.

“EE Bölümü Sınav Kuralları” adı ile gönderilen “öğrenciler için sınav rehberi”nde öğrencilerin, salgın sürecinde uzaktan eğitim döneminde kayıt yaptırmış olmakla bu döneme ait özel yönergeleri kabul etmiş sayıldığı belirtildi. Öğrencilerin, sınavlarda yeterince aydınlık ve sessiz bir sınav alanı ayarlaması istenen rehberde, “ders koordinatörü tarafından gerekli görülen sınavlarda uygulanmak üzere” kamera ve ayna düzeneği kurulması ve bu düzeneğin, bilgisayar ve öğrenciyi gösterecek şekilde yerleştirilmesi istendi. Çok sayıda öğrencinin bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurduğu öğrenildi. Bölümden, konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken söz konusu rehberin bölüm başkanlığı tarafından yayımlanmadığı da ileri sürülüyor.