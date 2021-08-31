Ödül, ‘İklim Değişimi’ne!
Diyaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’nde kazananlar belli oldu.
Diyaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, Atlas Sineması’nda yapılan kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Karsu Dönmez’in de sahne aldığı festivalin ödül töreninde Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi’nde En İyi Film Ödülü’nü “İklim Değişimi” filmiyle Yasemin Demirci kazandı. Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi’nde ise En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Viv Li’nin yaptığı “I Don’t Feel at Home Anywhere Anymore” filminin oldu.
Gecede törenin açılış konuşmasını Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren yaptı. Yurtdışında hikâyeleri, üzüntüleri, sevinçleri ve yaşamları anlatılmayan çok ciddi bir diyaspora kitlesinin olduğunu söyleyen Eren, dünyada 300 milyon diyasporanın farklı ülkelerde yaşadığına dikkat çekti. Diyasporanın sadece belirli toplulukları değil dünyanın pek çok farklı noktasında yaşayan toplulukları da kapsadığını belirten Eren, “Bizler de Türkiye olarak 6.5 milyon Türk diyasporasına sahibiz” dedi.
Jürinin değerlendirmesi sonucu Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi’nde 5 bin Avro değerindeki En İyi Film Ödülü, Demirci’nin filminin oldu.
Festivalin Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi’nde 2 bin 500 Avro değerindeki TRT Özel Ödülü’nü Roman Hodel’in yönettiği “Hakem” filmi kazandı. 1.500 Avro’luk En İyi İkinci Film Ödülü ise “Susam” filmiyle Sami Morhayim’in oldu. Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi’nde Viv Li de 5 bin Avro değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazandı.
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