Ödüller dünyayı aydınlatanlara

19 Mayıs 2020 Salı, 02:00

10. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri’nde Sanat Ödülü’nün seçici kurulu Prof. Dr. Ayşe Yüksel (ÇYDD Adına, Genel Başkan) Turhan Günay (Seçici Kurul Başkanı), Sezer Ateş Ayvaz, Nursel Duruel, Emine Birsen Ferahlı, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Ayşe Sarısayın’dan oluşuyor. Bilim Ödülü, Bilim Akademisi Tıp Seçici Kurulu tarafından veriliyor.

Ödüller, dün ÇYDD’nin Zoom programı aracılığıyla yaptığı, ÇYDD’nin YouTube kanalında da canlı yayımlanan dijital bir törenle sahiplerine sunuldu. Sunuculuğunu gazeteci Duygu Demirdağ’ın yaptığı tören, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açılış konuşmasıyla başladı. Yüksel, “Türkan Hoca hep Mustafa Kemal Atatürk’ten yola çıktığını söylerdi” diyerek başladığı konuşmasında Saylan’dan ve başardıklarından söz etti. Saylan’ın sınıf arkadaşı Gökşin Sanal da anılarını anlattı.

‘HEP İLHAM OLACAK’

Dermatoloji dalında çalışan Dr. Vural, katıldığı yayında Türkan Saylan adına verilen bir ödülü almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Vural, “Türkan Saylan sadece benim için değil, ülkenin dört bir yanındaki kız çocukları için ilham kaynağı olmaya devam edecek” dedi.

Yazar Özgür Çırak ise konuşmasına “evlerinde kalamayan” işçilere selam göndererek başladı. Ayrıca Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitirenleri de anan yazar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Çırak, “Türkan Saylan’ı cesaret kavramıyla ölümsüzleştirmek lazım” diye konuştu. Yazar, kitabında ezilenler, maddi manevi kaybedenler, zinciri görünmeyen köleleri anlattığını ifade ederek ödülünü sağlık çalışanlarına armağan etti. Tören, piyanist Elif Şahin ve keman sanatçısı Aylin Köybaşı’nın dinletisiyle sona erdi.