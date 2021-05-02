Ödüller emek ve direniş için!

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Seçici kurul iki dosyaya da özel ödül verdi. Uygur Orhan, “Kuşluk Vakti Ekmekleri” dosyasında özenle yansıttığı emeğin dünyasıyla, Murat Tenetoğlu da “L’ekhidna” dosyasında ortaya koyduğu güçlü, sert ve özgün diliyle seçici kurul özel ödülüne değer bulundu.

Şiir ödülünün A. Hicri İzgören, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç’ten oluşan seçici kurulu, Hakman’ın “Miskin Peri” dosyasını “zengin ve güçlü imge dünyası, bilinçli, zekâ yüklü dil kurgusuyla” ödüle değer buldu.

Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Sibel Öz ve Ahmet Tulgar’dan oluşan öykü ödülü seçici kurulu ise Kurt’un “Hayatlarınızdan Alacaklıyım” ödülünün gerekçesi hakkında, “Nefes nefese ama aksamayan, yer yer yazarın bile frene bastığını hissettiğimiz, sağlam bir kurguya yaslanan, öfkesi demli öyküler yazan Tunç Kurt, edebiyatımızın modernist damarında akacak bir yazar” açıklamasını yaptı. Jüri üyeleri “Sevildiğini Bil Gökkuşağı” adlı dosyasıyla Zekeriya Şimşek’i seçici kurul özel ödülüne değer buldu.

Sennur Sezer’in doğum günü olan 12 Haziran’da yapılacak törenle sahiplerine verilecek plaketlerin yanı sıra Manos Kitap, “Miskin Peri” ve “Hayatlarınızdan Alacaklıyım” dosyalarını yayımlayarak okurlarıyla buluşturacak.