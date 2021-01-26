Ödüllü yönetmen 62 yaşında: Nuri Bilge Ceylan kimdir?
Türkiye’ye uluslararası alanla birçok ödül kazandıran ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan 62. yaşını kutluyor.
Cannes, 2014
Türk sinemasının Altın Palmiye ödüllü yönetmenlerinden biri olan, bu alanda Türkiye’ye birçok ödül kazandıran ve çektiği filmlerle sıkça adından söz ettiren ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 62. yaşını kutluyor.
Peki Nuri Bilge Ceylan kimdir? İlk filmini nasıl çekti? İşte ünlü yönetmenin hayatı, ödülleri ve filmleri…
Nuri Bilge Ceylan 26 Ocak 1959 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Ceylan, ziraat mühendisi olan babasının Çanakkale’ye tayin istemesi sonucu belli bir süre Çanakkale’de kaldı.
Daha sonra eğitimine devam edebilmek için tekrar İstanbul’a döndü. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bakırköy'de okudu. Liseden sonra 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde Kimya bölümüne girdi fakat o dönem yaşanan siyasi çatışmalardan dolayı eğitimine ancak iki yıl devam edebildi. 1978 yılında tekrar sınava girdi ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümüne geçti. Bunun yanında seçmeli olarak sinema dersleri de aldı. 1985 yılında okulundan mezun olan Nuri Bilge, hayatına nasıl yön vermesi gerektiğine Ankara Mamak’ta geçirdiği askerlik döneminde karar verdi.
Cannes, 2018
Yönetmen olmak isteyen Nuri Bilge Ceylan, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema bölümüne girdi fakat hayata bir an önce atılmak amacıyla iki yıl sonra okulu bıraktı. Arkadaşı Mehmet Eryılmaz’ın kısa filminde oyunculuk yaptı ve teknik sürece dahil oldu. Kendini geliştirdikten sonra o filmin çekildiği kamerayı satın aldı.
Çekmiş olduğu Koza adlı kısa filmi Mayıs 1995’de Cannes Film Festivali’nde yarışmaya seçilen ilk Türk kısa filmi oldu. Bu kısa filmin arkasından; Kasaba(1997), Mayıs Sıkıntısı (1999) ve Uzak (2002 ) olmak üzere üç uzun metrajlı film çekti. Yakın çevresini oyuncu olarak kullanan Nuri Bilge, teknik sürecin bütün aşamasında yer aldı.
İlk evliliğini Aylin Ünaldı ile yaptı fakat çift, ilerleyen zamanlarda anlaşamayarak boşandı. Ceylan, ikinci evliliğini ise Ebru Ceylan'la gerçekleştirdi ve bu birliktelikten Ayaz isminde bir çocuğu oldu.
NURİ BİLGE CEYLAN’IN FİLMLERİ
Filmleri büyük ilgi gören Nuri Bilge, şimdiye kadar 1 kısa metraj ve 8 uzun metraj olmak üzere toplam 9 film çekti. Çekilen bu filmlerde; Nuri Bilge, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olma sebebiyle filmlerinde görüntüye önem verdi.
1. Koza (1995)
2. Kasaba (1997)
3. Mayıs Sıkıntısı (1999)
4. Uzak (2002)
5. İklimler (2006)
6. Üç Maymun (2008)
7. Bir zamanlar Anadolu’da (2011)
8. Kış Uykusu (2014)
9. Ahlat Ağacı (2018)
NURİ BİLGE CEYLAN’IN ÖDÜLLERİ
Kasaba:
1998/ Berlin Film Festivali/ Caligari Ödülü
1998/ 17.Uluslararası İstanbul Film Festivali/ Fipresci Ödülü
Mayıs Sıkıntısı:
1999/ 21.Siyad Türk Sineması Ödülleri/ En İyi Yönetmen Ödülü
1999/ 36.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü
1999/ 36.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ Dr.Avni Tolunay Özel Ödülü
2000/ Uluslararası İstanbul Film Festivali/ Altın Lale
2000/ 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali/ En İyi Türk Filmi
2000/ 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali/ Fibresci Ödülü
Uzak:
Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Nazan Kırılmış / Cannes, 2003
2002/ 39.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü
2003/ Cannes Film Festivali/ Büyük Jüri Ödülü
İklimler:
2006/ 43.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü
2006/ Cannes Film Festivali/ FipresciÖdülü
Üç Maymun:
Cannes, 2008
2008/ Cannes Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü
Bir Zamanlar Anadolu’da:
2011/ Cannes Film Festivali/ Büyük Jüri Ödülü
Kış Uykusu:
2014/ Cannes Film Festivali/ Altın Palmiye Ödülü
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