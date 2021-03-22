Öfke nedir, insanlar neden öfkelenir?
Mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık gibi, öfke de insanların temel duygularından bir tanesi. Normalde son derece sağlıklı bir duygu olan öfke, kontrolden çıktığında bazı olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor ve iletişimi olumsuz etkileyebiliyor. Peki öfke nedir, insanlar neden öfkelenir? Öfke anında neler yapılmalı?
İnsanın temel duygularından biri
de öfke. Tıpkı üzüntü, mutluluk, korku, şaşkınlık gibi sağlıklı duygulardan olan
öfke; aşırıya kaçtığında ve kontrolden çıktığında, iletişim başta olmak üzere
günlük hayattaki çoğu alanı olumsuz etkileyebiliyor. Kimi insanlar öfke
durumunda saldırganlığı kontrol etmeyi başarsa da, öfke kontrolü yapamayan kimi
insanları bu duygu zaman zaman yönlendirebiliyor. Peki aslında son derece
normal olan ama başa çıkılamadığında istenmeyen sonuçlar doğuran öfke nedir,
insanlar neden öfkelenir? Öfke anında neler yapılmalı?
ÖFKE NEDİR?
Öfke, gayet normal, genellikle
sağlıklı bir duygudur. Fakat kontrolden çıktığında anda ve yıkıcı hale teşkil
etmeye başladığı zaman, bazı sorunlara neden olur. Tüm yaşamımızın genel
kalitesinde problemlere yol açabilir. Öfke tepkileri öğrenilmiştir ve kültürden
etkilenir. Aynı zamanda bireysel özelliklerle doğrudan ilişkilidir.
Öfke, hafif kızgınlıktan, şiddetli
öfkeye doğru değişken yoğunca hissedilen, bir duygu durumudur. Öfkelendiğimizde
de fizyolojik ve biyolojik etkiler meydana gelir. Kalp atış hızımızda ve kan
basıncımızda artma olur. Bunun dışında enerji hormonlarımız, adrenalin ve
noradrenalin seviyelerimizde de yükselmeye başlar.
Haksızlığa uğradığımızda,
haketmediğimiz muameleyi gördüğümüzde ve bir şeyler yapmamız gerektiğini
düşündüğümüzde öfkeleniriz. Öfkeyi yoğun yaşadığımızda ise adrenalin ile
bedenimiz bize tepki verir ve “Kaç ya da savaş çünkü tehlikedesin!” diyerek
bizi harekete geçirir.
Tam da bu aşamada muhakeme
özelliği taşıyan beynimiz bedenimize “Dur!” diyebilir ise, öfkemizi kontrol
edebiliriz ve duygu ile değil düşünce ile harekete geçebiliriz.
KONTROL MEKANİZMASI BEYİNDE ÇALIŞIYOR
Muhakeme özelliği ise sadece
insan beynine has bir özelliktir çünkü beynimizdeki prefrontal bölge yalnızca
insanda vardır. Bu bölge, düşünmeden sorumlu bir alandır. Olumsuz duygularımız
aslında, erdemli insan olabilme yolculuğunda önümüzü açan fırsatlardır. Öfke
anında göstereceğimiz tepkilerimiz de bu yolculuğun nereye varacağını
belirleyen imtihanlarımızdır.
Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, öfke anında yapılması gerekenleri şöyle
sıralıyor:
- Öfke anında duyguyu pasifize
edip düşünme sistemini harekete geçirebilmek için önce bir durun.
- Sonra bir diyafram nefesi alın
ve etrafınıza bakın.
- Dikkatinizi bir anlık da olsa
sizi öfkelendiren şeyden uzak tutmaya ve o ortamdan uzaklaşmaya çalışın.
- Sonra aldığınız diyafram
nefesinin tüm bedeninizdeki rahatlatıcı etkisini hissetmeye çalışın.
- Kasılan kaslarınızın nasıl
gevşediğini, nefes alışverişinizin nasıl yavaşladığını, kalbinizin eski ritmine
nasıl geri döndüğünü farkedin.
- Tüm bu bedensel tepkilerinizin
normal seyrine kavuşmasıyla öfkeniz yatıştığına ve düşünerek hareket edebildiğinize
şahit olun.
- Keşkelerinizin
yerini, iyi kilerin aldığı bir yaşamınız olsun.
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