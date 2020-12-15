Oganaki’nin ilk kişisel sergisi 'Fısıldayan Kutular': Küçük detaylarla nostalji turu

15 Aralık 2020 Salı, 09:30

Cumhuriyet Berberi

Piramid Sanat, 18 Aralık'ta küratörlüğünü Bedri Baykam’ın yaptığı, Oganaki’nin ilk kişisel sergisi “Fısıldayan Kutular”a ev sahipliği yapacak.

Sanatçıyı "ehlileşmek" üzerine bir yolculuğa çıkaran sergi, dioramaların incelikli detayları, eserlerin ihtiyacı olan zaman, sanatçının aceleci ve sabırsız kişiliğini dönüştürmek için hayatına giriyor.

Cumhuriyet Berberi

Sanatçının üç boyutlu işlerinin yer aldığı sergi, ziyaretçileri kah bir berber dükkanına, kah bir kütüphaneye, kah bir benzin istasyonuna, kah bir araba tamirhanesine, kah bir sanatçı atölyesine çekiyor.

Serginin küratörü Bedri Baykam, katalog yazısında Oganaki’nin eserleriyle ilk karşılaşma anını şu cümlelerle anlatıyor:

"Oganaki’nin işleri bizi mutlu ediyor. Onların içine, rahat bir eldivene yerleştiğimiz gibi girebiliyoruz! Bu çok ani olduğu kadar, yoğun bir deneyim. 'Fısıldayan Kutular' geçmişimizi, özlemlerimizi, unuttuğumuz şarkıları, yaşanmışlıklarımızı canlandırıyor. Bazen akar zamanın kaybedilmiş, geride kalmış topraklarının kokusu bize erişilmezlikleriyle acı verse de, bundan bir nevi keyif de alıyoruz. İster sanat dünyasının bir gediklisi olalım, ister bu işleri tesadüfen gören bir postacı veya çiçekçi… Bu kutular herkesi etki alanına mıknatıs gibi çekiyor ve onlarla diyaloğa girmemek mümkün değil."

Benzin İstasyonu

Piramid Sanat, bu sergisi için önsözünü Bedri Baykam’ın, giriş sunumunu Selçuk Altun’un yazdığı bütün eserleri kapsayan, geniş içerikli bir katalog yayınlıyor.

İlhan Bakkaliye

Selçuk Altun giriş sunumunda sergiye ve sanatçıya dair şu ifadeleri kullanıyor:

"Oganaki’nin üç boyutlu, minyatür ötesi yapıtlarıyla göz göze gelir gelmez bir girdaba yakalanır; bir Lilliput katmanının zaman tünelinde safariye çıkarsınız. Nostaljik tur bittiğinde ‘küçük’ ve ‘detay’a sempatiniz artacak; sanatçının yaratıcılığı ve emeğine saygı duyacaksınız."