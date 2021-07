Öğrenciler arkadaşları için eylem yaptı: Adaletsizlikler düzenine teslim olmayacağız

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:13

Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli, “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yaptıktan sonra 5 Ocak 2020’de, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Hakan Taşdemir de geçim sıkıntısı çektiği ve iş bulamadığı için 17 Şubat 2020'de yaşamına son verdi. Terör örgütü IŞİD, 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı sonucu 33 kişinin hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi yaralandı.





‘AYNI SIRALARDA OTURDUĞUMUZ ARKADAŞLARIMIZ’

Gençlik Örgütleri, yaşamlarına son veren Ünli ile Taşdemir ve Suruç’ta hayatını kaybedenler için bugün saat 15.30’da Beyazıt Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. “Sibel ve Hakan için adalet. Herkes için adalet” pankartının açıldığı açıklamada, “Devlet yaşamlarımız çalıyor”,“İntihar politiktir”, “Bizleri geleceksizliğe mahkûm edenlerden hesabı soracağız” dövizleri taşındı. Sık sık “İntihar değil bu bir cinayet”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarının atıldığı eylemde Gençlik Örgütleri adına açıklama yapan Meltem Çuhadar, “Aynı sıralarda oturduğumuz, aynı üniversitede okuduğumuz, benzer hayaller kurduğumuz arkadaşlarımız sömürü, katliam ve adaletsizlikler üzerine kurulu düzenin baskısına dayanamayıp yaşamlarına son verdi” diye konuştu.

‘YAŞANANLARIN FARKINDAYIZ’

İktidarın yandaş şirket, vakıf ve parti yöneticileriyle birlikte yolsuzluklar yoluyla her geçen gün zenginleşirken halkın yıllardır daha da yoksullaştığını ve gençlerin geleceksiz bırakıldığını belirten Çuhadar, “Bu adaletsizlikler düzeni her geçen gün farklı farklı araçlarla yaşamlarımızı çalmaya devam ediyor. Ekonomik krizin derinleştiği ve yükün giderek işsizlerin, işçilerin, yoksulların sırtına yüklendiği bu dönemler büyük psikolojik sorunlara, bunalımlara yol açıyor. Son dönemde de koronavirüs salgınında alınan sözde tedbirler sonrası işsiz kalan, yoksullaşan onlarca insan umutsuzluğa kapılıyor, yaşamına son veriyor. Düzen, gelecek kaygısıyla biz gençleri her alanda hedef alıyor. Yaşamını sürdürebilmek, kendi geleceğini kurmak isterken sıkıştırılmaya ve teslim alınmaya çalışılan biz gençler tüm yaşananların farkındayız” dedi.

‘TESLİM OLMAYACAĞIZ’

Çuhadar, devamında şu açıklamada bulundu:

“Ve biliyoruz: Kendileri şaşalı mutfaklarıyla ve ziyafet sofraları ile sefa sürerken, yazlık saraylar yaptırırken koronavirüs salgınıyla da giderek artan yoksulluğa ve ekonomik krize karşı halka, ‘porsiyonlarınızı küçültün’ diyenler ‘intihar’ların sorumlularıdır. Suruç’ta 33 düş yolcusunu katleden ile geçtiğimiz yıl yaşamlarını sonlandıran arkadaşlarımız Sibel ve Hakan’ı katledenler aynıdır. Arkadaşlarımızın hayatlarını ellerinden alan bu adaletsizlikler düzenine teslim olmayacağız. Yoksulluğun ve geleceksizliğin bizden çaldığı sıra arkadaşlarımız Sibel Ünli’yi, Hakan Taşdemir’i unutmayacağız.”