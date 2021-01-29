Öğrenciler Sakıp Sabancı Müzesi'ni çevrimiçi gezebilecek

29 Ocak 2021 Cuma, 09:42

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), yarıyıl tatilini sanatla içiçe geçirmek isteyen öğrencileri, çevrimiçi müze turuna davet ediyor.



SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu daimi sergisiyle Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergisinin yer aldığı Atlı Köşk’ün gezilebileceği etkinliğe, hem öğretmen eşliğindeki okul grupları, hem de arzu eden öğrenciler bireysel olarak katılabilecek.

Zoom servisi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek çevrimiçi müze turları, 28 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde 3 farklı yaş kategorisine günde 3 seans halinde düzenlenecek.

Çevrimiçi müze turuna katılmak isteyenler Sabancı Müzesi’nin web sitesini ziyaret edebilir.