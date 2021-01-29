Öğrenciler Sakıp Sabancı Müzesi'ni çevrimiçi gezebilecek
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), yarıyıl tatilini sanatla içiçe geçirmek isteyen öğrencileri, çevrimiçi müze turuna davet ediyor.
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), yarıyıl tatilini sanatla içiçe geçirmek isteyen öğrencileri, çevrimiçi müze turuna davet ediyor.
SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu daimi sergisiyle Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergisinin yer aldığı Atlı Köşk’ün gezilebileceği etkinliğe, hem öğretmen eşliğindeki okul grupları, hem de arzu eden öğrenciler bireysel olarak katılabilecek.
Zoom servisi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek çevrimiçi müze turları, 28 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde 3 farklı yaş kategorisine günde 3 seans halinde düzenlenecek.
Çevrimiçi müze turuna katılmak isteyenler Sabancı Müzesi’nin web sitesini ziyaret edebilir.
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi
Video Haberler
- Heyecandan yumurta kırdı
- Düden Şelalesi çamurlu aktı
- Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
- Nikah konvoyundaki silahlı dehşette acı detay
- Camide kumbaradan para çalan çift kamerada
- Otomobilin camında Elif'in saç telleri bulundu
- Özel Hastane önünde silahlı dehşet
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren anlar kamerada
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi