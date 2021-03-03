Öğrenciler uykudayken ders zili çaldı!
Türkiye genelindeki okulların yüzde 25’inde ikili öğretimin devam ettiğini anımsatan Yıldırım, “Sınıflar uygun değil, çünkü boş sınıf yok. Boş sınıfın olmadığı yerde seyreltilmiş eğitimi nasıl yapacaksınız” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün akşam saatlerindeki açıklaması ile eğitimciler ve öğrenciler, 12 saatten az zaman kala okula gideceklerini öğrendi. Okulların, “kafe ve restoranlar” gibi yüz yüze eğitime açıldığını söyleyen Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Okulların ciddi çoğunluğu açılmadı. Gelen tek tük öğrenci de geri gönderildi. Kimi okul birkaç gün sonra, kimi okul da pazartesi tam olarak açılabileceğini öğretmenlere, velilere duyurdu” dedi.
“TAMAMEN KONTROL DIŞI”
Karar sürecini “tamamen kontrol dışı” olarak nitelendiren Yıldırım, akşam saatlerinde açıklanan karar nedeniyle okul müdürlerinin gece yarısı öğretmenlere okulun açılıp açılmayacağı yönünde mesaj attığını söyledi.
Son dakika açıklanan karar nedeniyle servislerin konuşulamadığını ve faaliyete geçmediğini aktaran Yıldırım, “Öğrencileri kim okula götürecek, okuldan alacak? Yanlarında bulunacak yardımcı personelle henüz anlaşılmamış; okullardaki yardımcı çalışanlar yeterli olmadığı için hijyen koşulları tam sağlanmamış; maske sayısı yetersiz. Öğretmenlere, aşının ikinci dozu tamamlanmadan eğitim öğretimin biteceğini düşünüyoruz” dedi.
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