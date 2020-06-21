Öğrencilere maske ve kalem seti dağıttı, tutanak tutuldu
CHP’li Burdur Belediyesi’nin LGS’ye girecek öğrencilere ve ailelerine dezenfektan, kalem seti ve maske dağıtımı polis tarafından engellenmek istendi ve belediye görevlileri hakkında tutanak tutuldu.
CHP’li Burdur Belediyesi’nin Valilik izni olmasına rağmen Liseler Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere ve ailelerine dezenfektan, kalem seti ve maske dağıtımı polis tarafından engellenmek istendi ve belediye görevlileri hakkında tutanak tutuldu.
Liseler Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde CHP’li Burdur Belediyesi görevlilerinin öğrencilere ve ailelerine dezenfektan, kalem seti ve maske dağıtımı polisler tarafından engellenmek istendi. Belediye görevlisi Burdur Valiliğinin izni olduğunu söylemesine rağmen polisler görevli hakkında tutanak tuttu.
TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, polisin bu tutumuna, “Belediyelerimiz hiç bir baskıya boyun eğmeden halkın yararına hizmet etmeye devam edecek” dedi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise 19 Haziran günü sınava görecek öğrencilere sınav seti dağıtacaklarını duyurmuş ve “Vatandaşlarımızın bu süreçte ekonomik anlamada ne kadar zorluk çektiğinin ve her vatandaşımızın çocuğunun aynı şartlarda olmadığının da farkındayız. Sınav günü sınav heyecanı, maskesini unutabilir, dezenfektanı olmayabilir, belki de kalemi olmayabilir” demişti.
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