"Öğrencilerin ve velilerin isyanına kulak tıkamak nasıl bir iş bilmezliktir"

28 Ağustos 2020 Cuma, 11:27

Sağlık ve spor bilimleri ile ilgili fakültelerde heyet raporu istenmesine ilişkin düzenleme, pandemi koşullarına uygun hale getirilmeyince binlerce öğrenci mağdur oldu. Kayıtları birkaç gün içinde sona erecek öğrenciler, rapor için en erken 15 gün sonrasına randevu alabiliyor.



CHP'li Emir fakülte kayıt sürelerinin 2 gün sonra sona ereceğini hatırlatarak, “"Ülkede salgın almış başını giderken binlerce öğrenciyi hastane kapısına yığmak nasıl bir iş bilmezliktir. YÖK'ün ve rektörlerin salgından haberi yok mu? YÖK, yaşanan mağduriyete müdahale etmeli" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarının arttığına ve hastanelerde yeterli yer olmadığına da değinen Emir, YÖK’e seslenerek "Aralarında bazı tıp ve diş hekimliği fakültelerinin de bulunduğu sağlık ve spor bilimleri ile ilgili bazı fakültelerde kayıt yaptıracak öğrencilerin tam teşekküllü bir devlet ya da üniversite hastanesinden heyet raporu alması isteniyor. Ancak, COVID-19 salgınının daha da arttığı şu günlerde acil hastalar bile hastane kapısında sıra beklerken heyet raporu için başvuran öğrencilere en erken 15 gün sonrasına randevu verilebiliyor.” dedi.

Emir, birçok üniversitede kayıtların birkaç gün içinde sona ereceğini ifade ederek şunları söyledi:

“YÖK'ü ve üniversiteleri yönetenlerin ülkede yaşanan COVID-19 salgınından ve hastanelerdeki yoğunluktan haberi yok mu? Ülkede salgın almış başını giderken binlerce öğrenciyi hastane kapısına yığmak ve bununla ilgili öğrencilerin, velilerin isyanına kulak tıkamak nasıl bir iş bilmezliktir. Memleketlerinden kayıt için başka şehirlere giden öğrenci ve veliler şu anda ne yapacağını bilemez halde sorunun çözülmesini bekliyor.”

"YÖK bazı düzenlemelerle üniversite kayıtlarının önünü açmalı" diyen Emir, aksi halde binlerce öğrencinin üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayacağını vurguladı.