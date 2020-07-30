Öğrencilerine yüksek not karşılığında cinsel ilişki teklifi yapan profesörü eşi yakalattı!
Hindistan'da Angshuman Kar isimlie profesörün öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında yüksek not verdiği ortaya çıktı. Eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarıyla ortaya çıkan olay Hindistan’da tepkiye neden oldu.
Hindistan’ın önde gelen devlet üniversitelerinden Burdwan Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr. Angshuman Kar'ın, eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarında öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında not verdiği ortaya çıktı.
Uzun süredir gündemde olan ve yayımlanan ses kayıtlarıyla ortaya çıkan olay Hindistan’da tepkiye neden oldu.
Aynı zamanda şair de olan profesörün yerel medyada ismi belirtilmeyen eşi, ses kayıtlarıyla birlikte Kar’ın yüksek puan verdiği eski öğrencilerinin listesini ve notlarını da yayımladı.
Söz konusu iddiaların 20 yıldır gündemde olduğu da belirtildi
Kaynak: T24
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