Öğretici: "3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilmelidir"

19 Ekim 2020 Pazartesi, 10:12

BASK Genel Sekreteri ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğretici açıklamasında 3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözlerin en kısa sürede hayata geçirilerek ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu çalışanlarını kapsaması gerektiğini ifade etti.

Öğretici'nin açıklamaları şöyle;

"Bilindiği gibi 4 meslek grubu için 3600 ek gösterge sözü verilmiş, 13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan II. 100 günlük yol haritasında da öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesine yer verilmişti.

İkinci 100 günlük eylem planının süresinin üzerinden bir buçuk yıldan fazla zaman geçmesine rağmen öğretmenlerin ek göstergeleri ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır.

Kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının belirlendiği 5. Dönem toplu sözleşmelerde bu sorunun çözülmesi gerekirken ilgili toplu sözleşme masasında da 3600 ek gösterge ile ilgili bir adım atılmamıştır.

Kamuda yüz binlerce kişi 3600 ek göstergeyi beklemektedir. 3600 ek göstergede verilen sözler en kısa sürede yerine getirilmeli, ek gösterge ve katsayı adaletsizliği tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır."