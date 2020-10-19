Öğretici: "3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilmelidir"
BASK Genel Sekreteri ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, "Kamuda yüz binlerce kişi 3600 ek göstergeyi beklemektedir. 3600 ek göstergede verilen sözler en kısa sürede yerine getirilmeli, ek gösterge ve katsayı adaletsizliği tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır" dedi.
BASK Genel Sekreteri ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğretici açıklamasında 3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözlerin en kısa sürede hayata geçirilerek ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu çalışanlarını kapsaması gerektiğini ifade etti.
Öğretici'nin açıklamaları şöyle;
"Bilindiği gibi 4 meslek grubu için 3600 ek gösterge sözü verilmiş, 13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan II. 100 günlük yol haritasında da öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesine yer verilmişti.
İkinci 100 günlük eylem planının süresinin üzerinden bir buçuk yıldan fazla zaman geçmesine rağmen öğretmenlerin ek göstergeleri ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır.
Kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının belirlendiği 5. Dönem toplu sözleşmelerde bu sorunun çözülmesi gerekirken ilgili toplu sözleşme masasında da 3600 ek gösterge ile ilgili bir adım atılmamıştır.
Kamuda yüz binlerce kişi 3600 ek göstergeyi beklemektedir. 3600 ek göstergede verilen sözler en kısa sürede yerine getirilmeli, ek gösterge ve katsayı adaletsizliği tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır."
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Kriz vurdu, 11 metrekarelik odaya taşınıyor
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Kriz vurdu, 11 metrekarelik odaya taşınıyor